Минздрав Палестины сообщил о 18 608 погибших с начала эскалации конфликта

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Количество погибших после обострения конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС достигло 18 608 человек. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

По данным палестинского ведомства, число пострадавших достигло 50 594 человека. За последние часы в медучреждения анклава доставили свыше 190 тел погибших и почти 500 раненых, пишет РИА Новости. Отмечается, что большое число пострадавших до сих пор находятся под завалами и на улицах.

Днем ранее палестинский Минздрав сообщал о 18 412 жертвах. На тот момент было известно о более 50 тысячах пострадавших.

Между тем Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За нее проголосовали 153 страны. Против высказались 10 государств, воздержались 23.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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