Минимум 2 палестинца погибли, 10 пострадали в ходе удара Израиля в Дженине – СМИ

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Минимум два палестинца погибли, еще 10 пострадали в ходе удара израильского беспилотника в Дженине на Западном берегу. Об этом сообщает агентство WAFA.

Уточняется, что по меньшей мере три человека получили серьезные ранения.

Накануне Минздрав Палестины сообщил, что количество погибших после обострения конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС достигло 18 608 человек. Число пострадавших увеличилось до 50 594 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств