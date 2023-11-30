РФ выразила признательность ХАМАС за освобождение двух россиян

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Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения", – говорится в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства.

По ее информации, 29 ноября в соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС были освобождены Ирина Татти и Елена Труфанова, которых удерживали в качестве заложниц в секторе Газа. Они смогли вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена.

Захарова подчеркнула, что РФ и далее будет добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых граждан России.

Отмечается, что ранее на этой неделе близких и родных россиян, которые оказались в заложниках, в том числе Труфановой, принял специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Участников встречи заверили, что российская дипломатия сделает все возможное для вызволения сограждан.

Накануне военное крыло бригады "Аль-Кассам" сообщило, что боевики ХАМАС отпустили из плена двух граждан РФ по просьбе российских властей.

Ранее в МИД РФ отмечали, что ХАМАС включило в список граждан, которых должны освободить 29 ноября, 13-летнюю Гали Таращански, являющуюся дочерью россиянина. Отмечается, что освободить девочку из плена попросили дипломаты России.

30 ноября она прибыла на территорию Израиля в составе шестой группы освобожденных заложников ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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