В Израиле сообщили о продлении срока перемирия в секторе Газа

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Стороны конфликта на Ближнем Востоке решили продлить перемирие в секторе Газа. С соответствующим заявлением выступила Армия обороны Израиля.

"В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников <...> оперативная пауза продлена", – передает ТАСС сообщение военных.

В свою очередь, представители палестинского движения ХАМАС подтвердили эту информацию. Таким образом, перемирие продлили на седьмой день.

В МИД Катара также объявили о достигнутых договоренностях между сторонами конфликта. О том, что перемирие продлят еще на один день, стало известно из публикации представителя ведомства Маджида аль-Ансари в соцсети X.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вновь приступит к проведению наземной операции в секторе Газа после завершения текущей гуманитарной паузы.

При этом он отметил, что перемирие помогло освободить многих заложников. Так, в ночь на 30 ноября стало известно, что группа из 10 израильских и 4 таиландских заложников, которые были освобождены из сектора Газа, уже находятся в Египте и двигаются в сторону Израиля.

Кроме того, радикальное палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении из плена двух граждан РФ по просьбе российских властей. Уточнялось, что они были переданы Красному Кресту.



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