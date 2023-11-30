В армии Израиля сообщили, что 14 освобожденных из Газы заложников уже в Египте

Фото: 123RF/mishella

Группа из 10 израильских и 4 таиландских заложников, которые были освобождены из сектора Газа, уже находятся в Египте и движется в сторону Израиля. Об этом сообщается в телеграм-канале израильской армии обороны.

Отмечается, что на месте прибытия в Египте заложники встретятся с израильскими военнослужащими на контрольно-пропускном посту "Керем-Шалом".

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении из плена двух граждан РФ по просьбе российских властей. Уточнялось, что они были переданы Красному кресту.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вновь приступит к проведению наземной операции в секторе Газа после завершения текущей гуманитарной паузы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям