ХАМАС заявило об освобождении двух российских заложников

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Боевики ХАМАС отпустили из плена двух граждан РФ по просьбе российских властей. Об этом заявило военное крыло радикального палестинского движения – бригады "Аль-Кассам".

"В ответ на усилия президента России движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух задержанных, имеющих российское гражданство, недавно они были переданы Красному кресту", – говорится заявлении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что ХАМАС включило в список граждан, которых должны освободить 29 ноября, 13-летнюю Гали Таращански, являющуюся дочерью россиянина. Отмечается, что освободить девочку из плена попросили дипломаты России.

Кроме того, член политбюро палестинского радикального движения Муса Абу Марзук добавил, что ХАМАС собирается 29 ноября освободить остальных россиян в знак признательности Владимиру Путину.

До этого сообщалось, что, помимо 10 израильских пленных, сектор Газа 29 ноября освободит двух израильтянок с российским гражданством. Сделать это планируется в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

СМИ также писали о том, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое предполагает освобождение заложников и прекращение огня, могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ