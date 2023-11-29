Двух израильтянок с гражданством РФ освободят в Газе

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Помимо 10 израильских пленных, сектор Газа 29 ноября освободит двух израильтянок с российским гражданством, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука, освобождение 10 человек было согласовано. Он добавил, что дополнительно освободить двух женщин с российским гражданством планируется в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

Накануне пятая группа палестинских заключенных, которые были освобождены из израильских тюрем, прибыла в административный центр Западного берега реки Иордан, город Рамалла. В нее вошли 30 человек – 15 женщин и столько же подростков.

Кроме того, пятая группа пленных, находившаяся в секторе Газа в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС, прибыла на КПП "Рафах" на границе с Египтом. Заложников вывозили из Газы на машинах скорой помощи.

До этого СМИ сообщали о том, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое предполагает освобождение заложников и прекращение огня, могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".