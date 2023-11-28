В Красном Кресте сообщили о нетипичном размещении заложников ХАМАС

Фото: ТАСС/AP/Hatem Moussa

Боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС удерживают израильских заложников на передовой, в зоне боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

"Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу", – сообщил он.

Карбони также рассказал, что движение ХАМАС отказало Красному Кресту в возможности посетить заложников. Одновременно с этим израильская сторона также отказалась предоставить доступ МККК к палестинских заключенным до тех пор, пока Красный Крест не посетит израильских заложников в Газе.

По словам Фабрицио Карбони, после заключения временного перемирия между Израилем и ХАМАС МККК координировал освобождение людей со всеми сторонами. Освобожденные люди травмированы, измождены и находятся в шоке – в данный момент они проходят медобследование.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, по которому предполагается освобождение заложников и прекращение огня, на два дня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".