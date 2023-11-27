В ЕС заявили о бессмысленности гумпомощи в Газе в случае продолжения войны

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя ситуацию в секторе Газа, заявил, что считает бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кого завтра могут убить. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.

"Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют", – приводит РИА Новости слова Борреля.

Он выступил с предложением прекратить бомбардировки во избежание новых жертв. Приоритетной задачей, по его мнению, является заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня. Помимо этого, радикальное движение ХАМАС должно потерять военный контроль над сектором Газа, добавил Боррель.

Глава евродипломатии также назвал еще три ключевых аспекта для решения действующего конфликта на Ближнем Востоке: недопущение "реколонизации" Газы Израилем, отказ от незаконного заселения Западного берега и разрешение Палестинской автономии вернуться в анклав.

Ранее в ХАМАС заявили, что достигли договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, по которому предполагается освобождение заложников и прекращение огня, на два дня.

По словам представителя группировки в Ливане Усама Хамдана, перемирие будет продлеваться на день за освобождение каждых десятерых новых заложников. Он добавил, что этот процесс будет зависеть от числа имеющихся заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".