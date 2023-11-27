США используют перемирие в Газе для наращивания поставок гумпомощи – Байден

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Соединенные Штаты в полной мере используют паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер добавил, что Вашингтон будет продолжать прикладывать усилия по построению будущего мира и достоинства для палестинского народа.

Байден выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамада Аль Тани и президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси за приверженность переговорному процессу и достижению договоренности о продлении гуманитарной паузы на ближайшие 48 часов.

"Мы не остановимся до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, удерживаемые террористами ХАМАС", – заявил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, по которому предполагается освобождение заложников и прекращение огня, на два дня.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия позитивно оценивает жест доброй воли, проявленный руководством движения ХAMAC, освободившим российского гражданина Р. Кривого.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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