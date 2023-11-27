РФ позитивно оценила освобождение россиянина движением ХАМАС

Фото: 123RF/leoaltman

Россия позитивно оценивает жест доброй воли, проявленный руководством движения ХAMAC, освободившим российского гражданина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, благодаря активной и настойчивой работе МИД России 26 ноября ХАМАС освободило россиянина Р. Кривого. Эту гуманитарную операцию провели в координации с израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста.

При этом Захарова обратила внимание, что россиянин получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных.

Дипломат позитивно оценила готовность ХАМАС к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем. Она пообещала, что МИД России продолжит добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников – граждан России.

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов также сообщил, что Москва продолжит усилия по освобождению остающихся в плену ХАМАС россиян. По его словам, есть надежда, что это может произойти в ближайшее время.

"Продолжим усилия. Что касается наших соотечественников, то у нас там еще несколько человек есть", – уточнил он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Россия приветствует временное перемирие между Израилем и ХАМАС, но выступает за полное прекращение огня.

Премьер-министр Катара, министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что в плену в Газе находятся еще более 40 женщин и детей, но они удерживаются не ХАМАС.

Он также считает, что перемирие в Газе можно будет продлить, если ХАМАС сможет использовать его для поиска удерживаемых в анклаве людей. Кроме того, катарский премьер отметил, что Израиль готов продлить перемирие, если будут доказательства того, что ХАМАС сможет освободить еще женщин и детей.

По мнению политика, цель Израиля уничтожить ХАМАС и искоренить его из сектора Газа нереалистична. Он заявил, что продолжение войны не приведет к уничтожению ХАМАС, а только подпитает экстремистский и радикальный нарратив.

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также раскритиковал западные страны за то, что они не оказывают еще большего давления на Израиль с целью прекращения боевых действий.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу