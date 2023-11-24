Более 760 россиян удалось вывести из сектора Газа

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Из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью россиян. В Москву спецбортами МЧС из Каира доставили уже 657 человек, сообщается на сайте МИД РФ.

В пятницу, 24 ноября, в российскую столицу прибыла новая группа эвакуированных из анклава в количестве 103 человек.

"Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что российские представительства в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения внешнеполитического ведомства, МЧС и других служб предпринимают все усилия для безопасной эвакуации граждан РФ из зоны конфликта.

Днем 24 ноября стало известно, что самолет Ил-76 МЧС РФ доставит в столичный аэропорт Домодедово более 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы. Рейс стал восьмым по счету в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и их родственников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово