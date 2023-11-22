Большинство находившихся в Газе россиян доставлены в Москву – МИД РФ

Фото: МЧС России

Большинство граждан России, находившихся в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву самолетами МЧС России. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Россия рассчитывает благополучно завершить эвакуационные действия соотечественников в полном объеме, уточняется в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Кинщак подчеркнул, что при помощи настойчивых усилий МИД РФ и российских загранпредставительств во взаимодействии с египетскими, израильскими, палестинскими и катарскими властями процесс эвакуации россиян из Газы удалось наладить.

Отмечается, что данная информация регулярно доводится до широкой общественности.

Ранее в министерстве сообщили, что в ближайшие дни из зоны конфликта на Ближнем Востоке планируется вывезти остающихся там россиян и членов их семей.

До этого в Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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