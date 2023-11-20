В МИД заявили, что в ближайшие дни из Газы должны вывезти оставшихся россиян

Фото: МЧС России

В ближайшие дни из зоны конфликта на Ближнем Востоке планируется вывезти остающихся там россиян и членов их семей. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении напомнили, что всего из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет вывезли 561 человека. Из них в Россию самолетами МЧС доставили 525 человек. Скоординированная работа МИД, МЧС, иных профильных ведомств, российских дипмиссий в Тель-Авиве, Каире, Рамалле и Дохе продолжается, уточнили в дипведомстве.

Отмечается, что 20 ноября в столичный аэропорт Домодедово из Каира спецрейсом МЧС прибыла пятая группа эвакуированных из сектора Газа – 117 россиян и членов семей (палестинцев, граждан Украины и Швеции).

Сотрудники Ситуационно-кризисного центра, Консульского департамента и других подразделений МИД оказали им необходимое содействие в оформлении документов и прохождении пограничного и миграционного контроля.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов ранее выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.

До этого в Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово