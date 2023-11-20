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Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей прибыл в "Домодедово"
Фото: МЧС России/ТАСС
Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово", – указано в сообщении ведомства.
На самолете из Каира в Москву прибыли 117 граждан. Часть пассажиров направилась к родственникам, остальные отправятся в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.
Психологи МЧС России оказывают помощь эвакуированным, отметили в ведомстве. С 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в Россию были доставлены 525 человек.
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов ранее выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.
До этого в Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах".
Это четвертая группа граждан РФ, доставленных в Москву из сектора Газа.
Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в аэропорт Домодедово
Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу
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