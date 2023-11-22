Данных о жертвах среди россиян в секторе Газа нет – представительство РФ

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Данных о жертвах среди россиян в секторе Газа на сегодняшний день нет, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Она добавила, что у российской стороны также нет информации о погибших среди граждан СНГ.

Кроме того, Зарипова подтвердила, что граждане России ежедневно добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа.

20 ноября в столичный аэропорт Домодедово из Каира спецрейсом МЧС прибыла пятая группа эвакуированных из сектора Газа – 117 россиян и членов их семей.

Сотрудники Ситуационно-кризисного центра, Консульского департамента и других подразделений МИД оказали им необходимое содействие в оформлении документов и прохождении пограничного и миграционного контроля.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов ранее выразил надежду, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня. Дипломат отметил, что все желающие выехать из региона уже присутствуют в списках.

До этого в Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово