За неделю из сектора Газа эвакуированы 550 россиян, включая 230 детей

Фото: МЧС России/ТАСС

В Москву доставлена очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян. Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах". В полете их сопровождали медики и психологи МЧС РФ.

После прохождения таможни россияне будут доставлены в пункт временного размещения или смогут уехать самостоятельно.

Это четвертая группа граждан РФ, доставленных в Москву из сектора Газа. Всего на родину прибыли 550 россиян, из них – 230 детей. В Египте ожидают перелета еще 136 человек.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первые россияне пересекли границу сектора Газа через КПП "Рафах" 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит эвакуационные мероприятия из сектора Газа. Отмечается, что эвакуация продолжится слаженными усилиями заграничных представительств России в Тель-Авиве, Каире, Дохе, Рамалле, а также профильных ведомств и МЧС.