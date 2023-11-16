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16 ноября, 13:24

Политика

Посол РФ в Израиле надеется, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2–3 дня

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что эвакуация всех россиян из сектора Газа завершится в течение двух-трех дней, сообщает ТАСС.

По его словам, все, кто желает эвакуироваться из Газы, уже есть в соответствующих списках.

"Надеюсь, что этот процесс будет завершен в ближайшие буквально два, максимум три дня", – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа 15 ноября пересекли 107 россиян и членов их семей.

В среду, 15 ноября, КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов обратил внимание, что проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву.

В свою очередь, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов уточнил, что около 400 граждан РФ еще ожидают эвакуации из сектора Газа.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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