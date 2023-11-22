Путин задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены детскими смертями в Газе

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, говоря об обострении арабо-израильского конфликта в ходе онлайн-выступления на саммите G20, задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены большим количеством погибших детей в секторе Газа.

"Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает?" – сказал президент России.

Вместе с этим Путин поинтересовался, почему глав государств не потрясли обстоятельства, при которых палестинские медики вынуждены проводить операции детям без наркоза, и напомнил о словах генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего, что Газа превратилась в огромное детское кладбище.

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов ранее превысило 14 тысяч человек. В числе жертв оказались более 5 840 детей.

В 10:00 23 ноября между сектором Газа и Израилем начнется четырехдневное перемирие. За это время боевики палестинского радикального движения ХАМАС должны выпустить из плена 50 израильских пленных. Израиль в свою очередь пообещал освободить 150 палестинцев.

