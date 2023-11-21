Число погибших в секторе Газа превысило 14 тыс

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Число погибших в секторе Газа после обострения конфликта на Ближнем Востоке превысило 14 тысяч человек, свыше 33 тысяч были травмированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр властей анклава.

"Число погибших превысило 14 128, среди них – более 5 840 детей", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в сражениях в Газе в обмен на освобождение заложников. Позже появилась информация о том, что стороны не подписывали никаких соглашений. Кроме того, официальный представитель радикалов ХАМАС Иззат ар-Ришк опроверг распространявшиеся в прессе данные по этой теме.

Уже после этого в ЦАХАЛ сообщали, что режим прекращения огня в рамках предполагаемой сделки продлится четыре дня. Планируется освобождение 50 заложников, в число которых войдут дети и их матери.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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