Перемирие в секторе Газа начнется в 10:00 23 ноября

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 утра (09:00 утра по московскому времени). Об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук, передает телеканал Al Arabiya.

Отметим, что директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал радио КП, что соглашение Израиля и ХАМАС по четырехдневной гуманитарной паузе, предполагающей освобождение заложников из сектора Газа и прекращение огня, не означает приближение к завершению конфликта.

"Насколько я понимаю, в Израиле недовольны тем, что уже 1,5 месяца идут боевые действия, а освобождения заложников так и не было. Правительству надо было что-то сделать, и они приняли эти условия", – отметил он.

При этом Багдасаров подчеркнул, что соглашение не делает ХАМАС слабее.

Ранее стало известно, что сделка Израиля и ХАМАС по четырехдневной гуманитарной паузе имеет ограничение в 10 дней и будет состоять из нескольких этапов. Соглашение будет являться действующим с момента освобождения первой группы заложников.

В МИД Катара официально согласовали гуманитарную паузу в секторе Газа. Время начала перемирия объявят в течение суток, оно составит четыре дня с возможностью продления. В ХАМАС также подтвердили достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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