В ХАМАС подтвердили достижение договоренностей с Израилем об освобождении заложников

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Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

В частности, на свободу отпустят 50 израильских заложников – женщин и детей до 19 лет – в обмен на 150 палестинских заключенных в Израиле.

Во время перемирия во все районы сектора Газа будут пропускать гуманитарную помощь, а Израиль, в свою очередь, полностью прекратит полеты над южной частью Газы. Над северной частью анклава они будут запрещены на 6 часов – с 10:00 до 16:00.

Израильская сторона также обязалась не подвергать арестам палестинцев в секторе Газа на время гумперемирия и обеспечить им свободу передвижения между севером и югом анклава.

Одновременно с этим в ХАМАС заявили, что группировка будет оставаться в состоянии боеготовности для защиты народа Палестины.

Ранее власти Израиля заявили, что план по возвращению израильских заложников из сектора Газа. По окончании перемирия и после возвращения заложников военная операция Израиля в Газе продолжится.

Представитель администрации США заявил, что Вашингтон надеется, что в рамках первого этапа договоренностей ХАМАС освободит как минимум трех граждан США: двух женщин и трехлетнюю девочку.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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