Турецкие адвокаты обратились в МУС с запросом на арест высокопоставленных лиц Израиля

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Группа турецких адвокатов обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с запросом на арест некоторых высокопоставленных лиц Израиля, в список которых вошел премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Бурака Бекироглу.

"Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху", – сказал он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что по инициативе ХАМАС были прекращены переговоры по освобождению заложников. По его словам, палестинцы не предоставили никаких сведений о здоровье пленных.

17 ноября СМИ писали, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа.

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