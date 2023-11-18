18 ноября, 22:31Политика
Израиль сообщил об отсутствии договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа
Фото: AP photo/Abir Sultan
В настоящее время нет никаких договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"О вопросе заложников ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки. Когда нам будет что сказать, мы сообщим об этом", – приводит РИА Новости его слова.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.
Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что по инициативе ХАМАС были прекращены переговоры по освобождению заложников. По его словам, палестинцы не предоставили никаких сведений о здоровье пленных.
17 ноября СМИ писали, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа.
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