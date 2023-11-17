Посол Израиля заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников

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Палестинское радикальное движение ХАМАС прекратило обсуждать с Израилем освобождение заложников. Об этом рассказал израильский посол в России Александр Бен Цви.

Дипломат объяснил, что Израиль не знает ничего о состоянии пленных, поскольку ХАМАС так и не передал список граждан. По его словам, палестинцы не предоставили никаких сведений о здоровье заложников.

"Живые они или нет, раненые, что там происходит – мы не знаем. Поэтому вести какие-то переговоры очень тяжело. <...> У нас, насколько я сейчас знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе", – отметил Бен Цви в эфире "России 24".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

15 ноября в СМИ появилась информация, что Израиль и ХАМАС обсуждают длительность прекращения огня для освобождения пленных.

Так, одно из предложений палестинского движения предполагает постепенное освобождение заложников в течение нескольких дней. ХАМАС требует пятидневного прекращения огня, в то время как Израиль не соглашается на срок, превышающий три дня.



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