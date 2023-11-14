Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению десятков похищенных женщин и детей – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки с целью освобождения большинства женщин и детей, которые были похищены 7 октября. Об этом со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщает Washington Post.

"Израиль и ХАМАС близки к сделке по заложникам, при которой будут освобождены большинство израильских женщин и детей, похищенных 7 октября", – указано в сообщении.

По словам собеседника издания, если окончательные детали будут решены, то соглашение может быть объявлено в течение нескольких дней. Предварительно стороны договорились об освобождении израильских женщин и детей одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Отмечается, что Израиль хочет освобождения всех 100 похищенных женщин и детей, однако первоначальное число, скорее всего, будет меньше. Кроме того, обмен заложниками, согласно предварительному соглашению, будет включать в себя временное прекращение огня.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда сообщил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на 5-дневное перемирие. Он также добавил, что именно Израиль медлит в отношении этого предложения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям