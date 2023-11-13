ХАМАС готов освободить до 70 израильских заложников в обмен на 5-дневное перемирие

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В ХАМАС сообщили, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на 5-дневное перемирие. С этим заявлением выступил представитель военного крыла ХАМАС бригад "Аль-Кассама" Абу Убейда, передает РИА Новости.

Убейда заявил, что ХАМАС с помощью катарских посредников вел переговоры по освобождению находящихся у движения израильских заложников, требуя взамен освободить находящихся в израильских тюрьмах 200 палестинских детей и 75 женщин.

"Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70", – сказал Убейда.

Он подчеркнул, что заложники находятся у разных отрядов и служб, и их поиск представляет сложности. Представитель ХАМАС отметил, что достигнутое перемирие должно включать в себя прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи. Убейда добавил, что Израиль медлит в отношении этого предложения.

Ранее СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников, причиной для этого стала ситуация с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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