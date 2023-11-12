ХАМАС приостановил переговоры об освобождении заложников – СМИ

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Палестинское движение ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников. Причиной стала ситуация с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает агентство Reuters.

"ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы Аш-Шифа", – отмечается в сообщении.

До этого говорилось, что не менее 39 младенцев могут умереть в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за отключения электричества. Как подчеркнула глава Минздрава Палестины, многим пациентам грозит смерть из-за нехватки необходимых препаратов.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия топлива в ближайшее время может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Уточнялось, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.

Позже израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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