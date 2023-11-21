Путин выразил озабоченность гибелью людей и гуманитарной катастрофой в Газе

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Происходящие события в секторе Газа, а именно гибель людей и массовые изгнания народа, являются гуманитарной катастрофой, которая вызывает глубочайшую озабоченность. Об этом сообщил Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского урегулирования.

"Это ужасно. Когда врачи делают операции без наркоза детям – это, конечно, вызывает особые чувства", – отметил он.

Кроме того, президент РФ обвинил США в подрыве посреднических усилий, которые нацелены на прекращение огня и мирное разрешение ситуации.

"Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток США разрубить "палестинский узел", – подчеркнул он.

При этом Путин добавил, что позиция России по сектору Газа последовательна и носит неконъюнктурный характер.

"Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта", – сообщил глава государства, добавив, что основную роль в этом процессе могут сыграть страны БРИКС.

Также российский лидер предупредил, что важно не допустить расширения географии конфликта на Ближнем Востоке и сохранить "хрупкий межконфессиональный мир" в регионе.

Ранее главы РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре выступили за то, чтобы ХАМАС и Израиль немедленно прекратили кровопролитие, освободили заложников и предоставили доступ для гумпомощи в сектор Газа. При этом Путин и Фаттах ас-Сиси выразили серьезную обеспокоенность значительным ростом жертв среди мирных граждан в Газе, включая детей и женщин.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств