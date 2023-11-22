США ожидают, что ХАМАС освободит не менее трех американцев на первом этапе договоренностей

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Американские власти ожидают, что в рамках первого этапа реализации договоренностей с Израилем палестинское движение ХАМАС освободит не менее трех американцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

В частности, как уточнил чиновник, речь идет о трехлетней девочке и двух женщинах, которые должны быть освобождены на первом этапе. Всего в рамках этого этапа, напомнил представитель администрации, будут освобождены 50 заложников – женщины и дети.

По его словам, освобождение заложников произойдет в целом ряде точек. Чиновник также заверил, что данные договоренности не позволят ХАМАС пополнить запасы в секторе Газа.

Представитель американской администрации также заявил, что президент США Джо Байден принимал непосредственное и личное участие в подготовке договоренностей об освобождении заложников.

Ранее в правительстве Израиля подтвердили, что был одобрен план по возвращению израильских заложников из сектора Газа. За четыре дня прекращения боевых действий в Газе планируется вернуть в Израиль минимум 50 заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.