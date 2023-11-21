Представитель "Исламского джихада" заявил о гибели израильской заложницы в Газе

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Представитель группировки "Сарая аль-Кудс", которая является боевым крылом радикальной палестинской группировки "Исламский джихад", Абу Хамза заявил о гибели удерживаемой в Газе израильской заложницы Ханы Кацир. Об этом сообщает ТАСС.

Хамза добавил, что ранее группировка собиралась освободить ее по гуманитарным соображениям, однако "промедление со стороны Израиля привело к ее кончине".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в деле освобождения заложников из сектора Газа удается "добиваться прогресса". По его словам, скоро по этому поводу могут быть хорошие новости.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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