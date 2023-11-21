Нетаньяху заявил о прогрессе в вопросе возвращения заложников из сектора Газа

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В деле освобождения заложников из сектора Газа удается "добиваться прогресса", сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, скоро по этому поводу могут быть хорошие новости.

"Я думаю, что даже сейчас не стоит говорить слишком много, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости", – заявил он во время посещения одного из резервных батальонов, передает ТАСС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

17 ноября СМИ писали, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа. Позже Израиль и ХАМАС сообщили, что стороны 19 ноября не подписывали соглашение о прекращении огня и освобождении нескольких заложников из Газы.

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