Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о соглашении по освобождению заложников – СМИ

Фото: 123RF/olgavolodina

Израиль и ХАМАС утверждают, что стороны 19 ноября не подписывали соглашение о прекращении огня и освобождении нескольких заложников из сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Как заявило издание, ссылаясь на источники в израильском правительстве, 19 ноября не заключалась сделка, по которой 20 ноября должны были объявить о прекращении огня, а 50 заложников Израиля обменять на 50 заключенных Палестины.

"На настоящий момент у нас ничего нет", – заявил один из чиновников.

В свою очередь, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк сообщил, что информация некоторых СМИ о соглашении с Израилем не соответствует действительности.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви же подчеркнул в интервью "Известиям", что, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию, призывающую к перемирию, израильская сторона не собирается прекращать огонь до того момента, пока ХАМАС не будет уничтожен.

"Прекращение огня будет тогда, когда мы разрушим инфраструктуру ХАМАС, а гуманитарные коридоры уже открыты. Каждый день по ним проходят люди. Полного прекращения огня не будет до того момента, пока наши заложники – 240 человек – не будут освобождены", – заявил он.

При этом посол также прокомментировал информацию арабских СМИ о том, что ХАМАС предлагает освободить женщин и детей в обмен на палестинских женщин и подростков, которые находятся в тюрьмах Израиля. По его словам, дети, женщины и старики не должны быть темой разговора.

"Я не знаю сейчас точные детали всех переговоров и с кем они ведутся. Брать гражданское население в качестве заложников – военное преступление. Это крайне важно упомянуть. Сейчас начинается своего рода торг: давайте мы дадим это, вы получите это. ХАМАС должны их освободить", – заключил Бен Цви.

Ранее СМИ сообщали, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По их информации, освобождение заложников может начаться уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает прекращение всех боевых операций сторонами конфликта как минимум на пять дней, а также освобождение 50 или более заложников, говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС взяли в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям