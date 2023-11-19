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19 ноября, 05:16

Политика

Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в Газе – СМИ

Фото: Ariel Schalit/AP Photo

США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, что освобождение заложников может начаться уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает прекращение всех боевых операций сторонами конфликта как минимум на пять дней, а также освобождение 50 или более заложников, говорится в сообщении.

При этом, по информации издания, режим соблюдения паузы будет наблюдаться с воздуха.

Президент США Джо Байден призвал навсегда положить конец палестино-израильскому конфликту, а не ограничиваться временными решениями. 

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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