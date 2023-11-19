Нужно стремиться к завершению конфликта на Ближнем Востоке навсегда – Байден

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Президент США Джо Байден призвал навсегда положить конец Палестино-израильскому конфликту, а не ограничиваться временными решениями. Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Как заявил американский президент, цель заключается в том, чтобы остановить войну в регионе навсегда, а не на время.

"Наша цель – прервать круг непрекращающегося насилия, создать что-то более прочное в Газе и на Ближнем Востоке для того, чтобы история перестала повторяться", – считает Байден.

Помимо этого, в этом статье Байден высказал мнение о том, что помощь Киеву со стороны Вашингтона позволяет не допустить вовлечения США в существующий конфликт. Он подчеркнул, что США ограждают своих бойцов, позволяя украинским военнослужащим "защищать свою свободу".

До этого телеканал CNN сообщил о том, что Байден планирует утвердить инициативу о государственном финансировании без выделения средств для Украины и Израиля.