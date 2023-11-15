Байден утвердит проект о финансировании без помощи Украине и Израилю – СМИ

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Американский президент Джо Байден планирует утвердить инициативу о государственном финансировании без выделения средств для Украины и Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что палата представителей США подписала внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. За инициативу проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95. Проект не включает в себя средства на помощь Украине и Израилю.

Теперь инициативу предстоит одобрить сенату, после чего его должен подписать сам Байден.

Однако до этого в Белом доме назвали несерьезным подобный план продолжения финансирования деятельности федерального правительства США. Пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер заявила, что такое предложение является "рецептом для еще большего хаоса" со стороны республиканцев.