15 ноября, 08:51Политика
Байден утвердит проект о финансировании без помощи Украине и Израилю – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/Chris Kleponis
Американский президент Джо Байден планирует утвердить инициативу о государственном финансировании без выделения средств для Украины и Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что палата представителей США подписала внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. За инициативу проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95. Проект не включает в себя средства на помощь Украине и Израилю.
Теперь инициативу предстоит одобрить сенату, после чего его должен подписать сам Байден.
Однако до этого в Белом доме назвали несерьезным подобный план продолжения финансирования деятельности федерального правительства США. Пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер заявила, что такое предложение является "рецептом для еще большего хаоса" со стороны республиканцев.
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