В СВР заявили, что США просят Израиль ускорить операцию в секторе Газа

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США за закрытыми дверями просят Израиль ускорить операцию в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

В СВР отметили, что официально Вашингтон призывает ввести гуманитарные паузы. Однако затягивание конфликта негативно отразится на предвыборных позициях американского лидера Джо Байдена, объяснили в ведомстве.

По данным Службы внешней разведки, США при поддержке Великобритании и ФРГ намерены помешать временному прекращению огня в секторе Газа.

"Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских "правилах", который Вашингтон предлагает всему остальному миру", – резюмировали в СВР.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Газета The Washington Post писала, что политика Вашингтона в отношении палестино-израильского конфликта грозит нанести ущерб позициям США на международной арене. Как отмечало издание, негодование в связи с огромным ущербом мирному населению нарастает не только в отношении Израиля, но и США. Это стало заметно во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток.



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