ЕС пришлось извиняться за слова Борреля по Газе – СМИ

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Дипломаты Евросоюза были вынуждены оправдываться и извиняться за высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил о наличии базового консенсуса среди лидеров сообщества по гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов.

В прошлом месяце Боррель заявил, что среди министров есть базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в Газе. Однако, отметил он, для достижения согласия по формулировке потребовалось еще четыре дня переговоров на высоком уровне.

После этих слов генсеку Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино пришлось объясняться перед представителями ЕС из-за того, что Боррель слишком быстро сообщил об этом факте. Один из источников СМИ назвал вмешательство Саннино "способом извиниться" за высказывания главы дипломатии. Параллельно этому два других дипломата восприняли это как объяснение, нежели как полное извинение.

В материале отметили, что своими словами Боррель очень разозлил некоторых дипломатов ЕС. Его высказывания идут вразрез с официальной позицией ЕС по ситуации в анклаве. Однако, пишет СМИ, за них он подвергается куда меньшей критике, чем его высокопоставленные коллеги.

Другой анонимный европейский чиновник уточнил, что в ЕС порой закрывают глаза на заявления Борреля из-за того, что "это не первый и не последний раз".

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке провалилось. По его мнению, это произошло из-за нехватки воли в разрешении проблемы. Он уточнил, что у международного сообщества есть последний шанс для урегулирования кризиса.

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