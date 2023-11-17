Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США без помощи Украине

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Американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что подписанный законопроект предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, необходимых для реализации проектов и мероприятий, которые финансируются в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях.

Накануне сенат конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны, в который не включена помощь Украине и Израилю.

14 ноября законопроект был одобрен палатой представителей конгресса. Для его окончательного принятия нужна была подпись Байдена.

Согласно законопроекту, финансирование до 19 января 2024 года получат программы, связанные с транспортом, энергетикой и военным строительством. Остальные правительственные секторы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден планирует утвердить данную инициативу о государственном финансировании.

До этого в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.

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