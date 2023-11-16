Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании без помощи Украине

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Сенат конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны, в который не включена помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

14 ноября этот законопроект был одобрен палатой представителей конгресса. Теперь для его окончательного принятия его должен подписать президент США Джо Байден.

Согласно законопроекту, финансирование до 19 января 2024 года получат программы, связанные с транспортом, энергетикой и военным строительством. Остальные правительственные секторы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден планирует утвердить данную инициативу о государственном финансировании.

До этого в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку американского лидера Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.