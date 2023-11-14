Генсек НАТО назвал ситуацию на Украине сложной

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Обстановка в зоне конфликта на Украине сложная, там продолжаются интенсивные бои. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

По прибытии на встречу министров обороны НАТО он ни разу не упомянул слова "наступление".

"Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины", – заявил Столтенберг.

Ранее анонимный сотрудник конгресса США заявил, что Украина сможет одержать победу лишь при масштабном вмешательстве американской стороны. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на такое.

До этого экс-главком НАТО Джеймс Ставридис выразил мнение, что финал конфликта на Украине может произойти по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, уточнил он.

Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ