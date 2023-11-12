Песков призвал США и Украину понять, что Россию не победить на поле боя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

США и Украине необходимо признать, что победить Россию в зоне боевых действий не получится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как он утверждает, у Запада все больше появляется усталость от конфликта на Украине, поэтому они уже не хотят выделять киевским властям деньги, вооружения и боеприпасы. Поэтому, по словам Пескова, Киев готов "плясать" перед Западом, чтобы хоть что-то получить.

"Он отчаянно обещает новое контрнаступление, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, особенно когда надо обильно помогать Израилю", – добавил пресс-секретарь президента РФ в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое размещено в его телеграм-канале.

Кроме того, Песков подчеркнул, что вера американского президента Джо Байдена в то, что Украина может вернуть утраченные территории, говорит о тупиковости позиции США и необходимости продолжения СВО.

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.

По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим, поскольку, чем раньше завершится конфликт, тем раньше Украина начнет восстановление. Как отметил экс-главком альянса, на сегодняшний день Киев не может рассчитывать на победу.

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