Экс-главком НАТО призвал Киев признать утрату территорий

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Завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса.

По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим, поскольку, чем раньше завершится конфликт, тем раньше Украина начнет восстановление. Как отметил экс-главком альянса, на сегодняшний день Киев не может рассчитывать на победу.

"Весенне-летнее наступление Киева обернулось тупиком, даже дополнительные F-16 кардинально не изменят ситуацию", – добавил Ставридис.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Слова главкома ВСУ подверглись критике замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он заявил, что слова Залужного посеяли "панику" среди западных партнеров Украины, а также среди украинского населения. По словам чиновника, много вопросов после заявления Залужного возникло и со стороны граждан Украины.

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