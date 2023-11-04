Замглавы офиса Зеленского раскритиковал Залужного за слова о тупике в конфликте

Фото: depositphotos/mariakarabella

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал в эфире украинского телемарафона главкома ВСУ Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте, передает РИА Новости.

Немногим ранее Заслужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит в тупик, как и в первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет.

"На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, – это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", – сказал Жовква.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что слова Заслужного спровоцировали "панику" среди западных партнеров Украины. Он уточнил, что якобы поступал звонок от руководителя кабинета лидера западной страны, который спрашивал, что докладывать лидеру государства.

По словам чиновника, много вопросов после заявления Заслужного возникло и со стороны граждан Украины.

До этого Залужный высоко оценил Военно-воздушные силы РФ и подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВС РФ также улучшили контрбатарейную борьбу, во многом за счет использования боеприпасов "Ланцет".



Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены