Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона" (бетонные блоки в форме пирамид, используются для остановки военной техники. – Прим. ред.). Об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке.

"Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", – заявил он в репортаже для Bild.

Он отметил, что подобное представляет большую проблему для украинской армии, потому что техника НАТО не сможет преодолеть такую оборону. По его словам, это привело к провалу контрнаступления ВСУ.

Ранее в СМИ сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы из-за успехов армии РФ на фронте. Отмечалось, что к концу сентября 2023 года российские силы перешли к "активной обороне" практически на всей зоне боевого соприкосновения.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что украинские войска за время контрнаступления потеряли более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. По его информации, ВСУ также понесли значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

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