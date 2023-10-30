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Украинские войска за время контрнаступления потеряли более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу во время 10-го Сяншаньского форума по безопасности.

Кроме того, ВСУ понесли значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин различного класса. При этом достичь каких-либо тактически значимых успехов украинской армии не удалось, добавил глава Минобороны РФ.

Шойгу сообщил, что российские военнослужащие продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность мирного населения.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах армии Украины на передовой, а также о ее тяжелом положении.

До этого украинский командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук заявил, что ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, в связи с чем необходимо ужесточить мобилизационные меры на Украине.

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