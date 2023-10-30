Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на фронте

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Украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах армии Украины на передовой, а также о ее тяжелом положении. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя выступление Зеленского в рамках всеукраинского телемарафона.

По словам Соскина, для ВСУ на фронте сложилась ситуация тупика, так как никаких продвижений нет. Кроме того, украинские войска несут колоссальные потери в живой силе и технике.

"4 ноября будет уже пять месяцев так называемого – абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии – контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать", – обратился к президенту Украины эксперт.

Соскин добавил, что Зеленский также врет гражданам Украины о всесторонней поддержке со стороны Запада. Так, к примеру, власти Венгрии и Словакии уже выступили против дальнейшей помощи Киеву, напомнил Соскин.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что бойцы украинской стороны с наступлением холодного времени года могут не выстоять против ВС России.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что Владимир Зеленский не наладил эффективное военное производство и не обеспечил оборону на купянском направлении.

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