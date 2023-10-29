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29 октября, 21:03

Политика

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ потерпят поражение с наступлением холодов

Фото: 123RF/sunshineseeds

Бойцы украинской стороны с наступлением холодного времени года могут не выстоять против ВС России. Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он уточнил, что российская армия может перейти на другой берег Днепра в тот момент, когда наступят морозы, то есть примерно через месяц.

"(Президенту США Джо. – Прим. ред.) Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает", – поделился Макговерн.

Ранее командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук заявил, что ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, в связи с чем необходимо ужесточить мобилизационные меры.

По его словам, армии не хватает людей из-за того, что в стране не проводится полномасштабная мобилизация. Он добавил, что украинские войска больше не смогут отсидеться в глубоком тылу.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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