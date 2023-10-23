Мобилизационные ресурсы на Украине опустошены – экс-премьер Азаров

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В настоящий момент мобилизационные ресурсы на Украине опустошены, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, мобилизация на Украине превратилась для ее жителей в настоящий кошмар. Он рассказал, что для того, чтобы поймать военнообязанных, украинские власти начали привлекать к работе бывших заключенных и бандитов.

"Ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан", – цитирует его RT.

Ранее сообщалось, что на Украине все военнообязанные должны самостоятельно явиться в местные военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.

Это необходимо для того, чтобы ресурсы, которые есть на сегодня в распоряжении военкоматов, использовались правильно, а также для предоставления отсрочки имеющим на нее право. Сегодня мобилизация на Украине касается мужчин от 18 до 60 лет.

Представитель военкомата Полтавской области Украины Роман Истомин заявил, что каждый мужчина в стране должен понимать, что ему, скорее всего, придется воевать.

До этого СМИ сообщали о том, что Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех.

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