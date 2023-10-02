Депутаты Верховной рады предложили продлить службу в армии военнослужащим старше 65 лет

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На Украине могут изменить предельные сроки пребывания в армии. Депутаты парламента хотят разрешить офицерам и рядовым продолжать служить после 65 лет, а генералам – после 70 лет. Этот законопроект уже прошел регистрацию в Верховной раде, пишет ТАСС.

Отмечается, что во время военного положения солдаты ВСУ и других военных формирований с хорошей профподготовкой, имеющие опыт на своей должности и признанные пригодными для службы, могут служить дальше, сверх предельного возраста пребывания в армии.

Сейчас в ВСУ есть ограничения нахождения в армии по возрасту, после достижения которого уходят в отставку. Для рядовых, сержантов и старшин, а также младшего и старшего офицерского состава ограничение до 60 лет, для генералов – до 65 лет.

В конце мая этого года парламент Украины принял закон, который снижает предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Такая мера должна увеличить число мужчин, подлежащих мобилизации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в июле разрешил присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего военного образования и повысил до 40 лет предельный возраст принятия офицеров на службу, хотя раньше он составлял 30 лет.

Ранее сообщалось, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек. Продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона человек, а трудоспособная молодежь стремительно уезжает из страны.